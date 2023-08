BANGKOK: Wie bei den meisten anderen langen Feiertagen in Thailand gab es auch bei der jüngsten sechstägigen Pause, die am vergangenen Freitag (28. Juli 2023) begann, bereits mehr als 100 Verkehrstote.

Die meisten Menschen begannen ihren Urlaub früh und verließen Bangkok oder andere Provinzen bereits am Donnerstag (27. Juli 2023).

Das thailändische Zentrum für Verkehrssicherheit gab am Dienstag (1. August 2023) auf seiner Webseite bekannt, dass zwischen Donnerstag und Montag 153 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind.

Allein am Montag wurden 45 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet und 2.173 weitere verletzt.

Das Kabinett fügte den Montag als Brückentag hinzu, um den Geburtstag des Königs, das Wochenende und zwei buddhistische Feiertage zu einer sechstägigen Pause für alle zu kombinieren. Dies veranlasste die Menschen seit Donnerstagabend, in die Provinzen zu fahren.

Bis Montag hat die Polizei 958 Auto- und Motorradfahrer wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, so das Zentrum weiter.

Polizeigeneral Roy Inkpairoj, der stellvertretende Chef der Nationalen Polizei, der das Verkehrszentrum leitet, sagte, dass er die Verkehrspolizei im ganzen Land angewiesen habe, den Verkehr für die Rückreisenden zu leiten.

Auf den wichtigsten Straßen in Richtung Bangkok hat sich der Verkehr an einigen Stellen bereits am Dienstag verdichtet, so dass die Verkehrspolizei angewiesen wurde, für einen reibungslosen Verkehrsfluss zu sorgen.

Die Verkehrspolizei wurde außerdem angewiesen, die Gesetze gegen 10 Arten von Verkehrsverstößen strikt durchzusetzen, und zwar:

Geschwindigkeitsüberschreitung

Überfahren von roten Ampeln

Fahren gegen die Fahrtrichtung

Fahren ohne Führerschein

Fahren ohne Sicherheitsgurt

Überholen von anderen Fahrzeugen an gefährlichen Stellen

Trunkenheit am Steuer

Motorradfahren ohne Schutzhelme

Benutzung eines Mobiltelefons während des Fahrens

Fahren von unsicher modifizierten Motorrädern

Der Chef der Verkehrspolizei, Generalleutnant Nithithorn Jintakanon, sagte, dass der Chef der Nationalen Polizei die Verkehrspolizei angewiesen hat, die Situation zu überwachen und den Verkehrsfluss umzukehren, wenn dies erforderlich ist, um die Staus an bestimmten Stellen zu verringern.

So könnten beispielsweise einige Fahrspuren auf der Mitraphap Road, der Phaholyothin Road und dem Asia Highway in Fahrspuren umgewandelt werden, um Staus zu vermeiden, fügte er hinzu.