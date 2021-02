150 thailÃ¤ndische Firmen investieren in Myanmar

Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.21

BANGKOK: Die Federation of Thai Industries (FTI) bewertet nach dem Militärputsch täglich die Situation in Myanmar und sagt, dass sich thailändische Investoren auf wirtschaftliche Unsicherheiten einstellen müssten.

„Ob die USA und europäische Länder Wirtschaftssanktionen verhängen, muss beobachtet werden, auch die Beziehung zwischen dem Militärregime und China“, betont der stellvertretende FTI-Vorsitzende, Kriangkrai Tiannukul.

Während eines Treffens des Gemeinsamen Ständigen Ausschusses für Handel, Industrie und Bankwesen in der vergangenen Woche hatte die Gruppe Auswirkungen des Militärputsches auf die Wirtschaft Myanmars und Thailands unterschiedlich bewertet. Während mögliche Sanktionen die Exporte einiger ausländischer Firmen in Myanmar beeinträchtigen könnten, könnte Thailand die Sanktionen umgehen und damit den Grenzhandel mit Myanmar ankurbeln, so die FTI.

Bis zu 150 thailändische Firmen investieren in Myanmar. Unter ihnen ist die Thonburi Healthcare Group (THG), die ein Joint Venture mit lokalen Firmen gegründet hat, um zwei Krankenhäuser in Rangun und Mandalay zu betreiben. Der Vorsitzende der THG, Boon Vanasin, sagte, angesichts des Konflikts müsse das Unternehmen sorgfältig abwägen, ob es sein Krankenhauserweiterungsprojekt in Rangun, das für später in diesem Jahr geplant war, verschieben solle.