15 Verletzte bei Faschingsumzug

REISENBERG: Bei einem Unfall mit einem Faschingswagen sind in Österreich 15 Menschen verletzt worden.

Wie die örtliche Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war während des Umzuges in Reisenberg südöstlich von Wien am Vorabend die Seitenwand des Fahrzeuges gebrochen. Mehrere verkleidete Teilnehmer stürzten von dem Tieflader auf die Straße und in einen Straßengraben. Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, 14 Menschen kamen mit leichteren Verletzungen davon. Wegen der großen Menschenmenge rund um den Wagen und der «zunehmenden Alkoholisierung mehrerer Besucher» sei der Einsatz schwierig verlaufen, hieß es von der Feuerwehr.