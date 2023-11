Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.23

LABERWEINTING: Bei einem Unfall eines Linienbusses mit Schülern an Bord sind in Niederbayern 15 Menschen verletzt worden, 5 von ihnen schwer. Drei Rettungshubschrauber waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern am Mittwoch im Einsatz. Der Busfahrer schwebte demnach in Lebensgefahr. Laut Polizei saßen 13 Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen im Bus, ein weiterer Fahrgast und der Fahrer.

Der Bus war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag von einer Kreisstraße bei Laberweinting (Landkreis Straubing-Bogen) abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Die Unfallursache war zunächst nach Polizeiangaben völlig unklar. Die Außenstelle Straubing der Regensburger Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Der Bus sei sichergestellt, ein unfallanalytisches Gutachten sei in Auftrag gegeben worden, sagte ein Polizeisprecher. Die leicht verletzten Schüler - alle in der fünften Klasse oder älter - seien von ihren Eltern abgeholt worden. Die Straße wurde für die Bergung und Unfallaufnahme gesperrt.