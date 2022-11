Foto: The Nation

CHIANG MAI: Keine Frage, das Loy-Krathong-Fest gehört zu den schönsten und romantischsten Festivals Thailands, bringt jedoch auch jede Menge Müll mit sich.

Die fleißigen Arbeiter der Bewässerungsbehörde Chiang Mai hatten am Mittwoch (9. November 2022) alle Hände voll zu tun und bargen rund 15 Tonnen Krathongs aus dem Ping River in Chiang Mai, wie ein Beamter der Presse mitteilte.

Prompong Boriphan, Leiter der Wartungsabteilung des Bewässerungsamtes von Chiang Mai, informierte, dass nur drei Prozent der geborgenen Krathongs aus Schaumstoff bestanden und der Rest aus abbaubaren natürlichen Materialien.

Die geborgenen Krathongs waren in der Loy-Krathong-Nacht am Dienstag auf dem Ping-Fluss im Bezirk Mueang von Chiang Mai von den Menschen ins Wasser gesetzt worden.

Khun Prompong führte fort, dass die Beamten dieses Jahr Platten im Wasser installiert hatten, mit denen sie alle im Wasser treibenden Krathong zur Ping Pa Daed-Wasserschleuse leiteten, damit die Arbeiter sie bequem aus dem Fluss bergen konnten. Die Beamten hätten laut Khun Prompong am späten Mittwochmorgen mit den Aufräumarbeiten begonnen.

Da in Chiang Mai am Mittwoch (9. November 2022) eine weitere Nacht Loy Krathong gefeiert wurde, schätzt er, dass seine Arbeiter am Donnerstag (10. November 2022) weitere 10 Tonnen Müll, bzw. im Wasser schwimmende Krathongs, einsammeln werden.

Die biologisch abbaubaren Abfälle würden zur Herstellung von Kompost verwendet, während die Schaumstoffabfälle separat entsorgt würden, erklärte er.