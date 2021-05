BANGKOK: Thailand meldete am Mittwoch 2.112 neue Coronavirus-Fälle und 15 Tote. Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr hat das Land 74.900 Infektionen und 318 Todesfälle verzeichnet.

Die Behörden versuchen, die dritte Welle von Infektionen einzudämmen, besonders in Bangkok. Die Regierung will den neuen Ausbruch von Covid-19 in den Gemeinden des Bezirks Klong Toey innerhalb von zwei Wochen eindämmen und 50.000 der insgesamt 90.000 Einwohner impfen. Am Dienstag starteten die Massenimpfungen in Klong Toey. Die Behörden wollen etwa 60 Prozent der Einwohner von Klong Toey impfen lassen.