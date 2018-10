Der Minibus wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Foto: The Nation

KAMPHAENG PHET/AYUTTHAYA: Bei zwei Verkehrsunfällen starben am frühen Sonntagmorgen 15 Menschen.

In Kamphaeng Phet verlor der Fahrer eines Minibusses auf der Paholyothin Road im Bezirk Khlong Khlung bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Van kam von der Fahrbahn ab, prallte am Straßenrand gegen einen Baum und fing Feuer. Nachdem die Feuerwehrleute die Flammen gelöscht hatten, fanden sie auf den Vordersitzen neun Migranten tot vor, zusammengekauert, als hätten sie um die Flucht gekämpft. Sechs weitere Fahrgäste und der Fahrer erlitten Verletzungen. Der Transporter sollte die Migranten zum Grenzkontrollpunkt in Tak bringen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fahrer hinter dem Lenkrad eingeschlafen war.

Sechs Menschen wurden in Ayutthaya getötet, als ihr Auto von einer Brücke im Stadtzentrum von Bang Pa-In in einen Kanal stürzte. Alle Insassen im Alter von 20 bis 31 Jahren, vier Männer und zwei Frauen, wurden getötet. Drei Leichen wurden auf der Straße und die anderen drei im Kanal gefunden. Die Polizei glaubt, der Fahrer habe die Kontrolle über sein Auto verloren, während er im Regen mit hoher Geschwindigkeit die Brücke überquerte. Der Wagen rutschte durch das Brückengeländer und stürzte in den Kanal.