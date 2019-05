Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.19

Foto: The Nation

BANGKOK: 15 Kabinettsmitglieder sind am Dienstag von ihren Ämtern zurückgetreten. Es wird erwartet, dass sie auf der Liste der 250 Senatoren stehen, die noch in dieser Woche veröffentlicht wird.

Premierminister und Junta-Chef Prayut Chan-ocha, der fast alle Senatoren auswählte, traf sich mit den zurückgetretenen Ministern, um ihre Rücktrittsschreiben entgegenzunehmen. Unter den 15 sind fünf Generäle und ein General der Polizei. Ihre Rücktritte werden entweder am Mittwoch oder am 9. Mai wirksam. Prayuts Bruder, Preecha Chan-o-cha, gab am selben Tag seinen Rücktritt als Mitglied des Übergangsparlaments bekannt.

Zu den 15 Mitgliedern des Kabinetts zählen der stellvertretende Premierminister und Justizminister Luftmarschall Prajin Juntong, der stellvertretende Premierminister General Chatchai Sarikulya, der Minister im Büro des Premierministers Suwaphan Tanyuvardhana, Umweltminister Surasak Karnjanarat, Arbeitsminister Polizei-General Adul Saengsingkaew, Bildungsminister Teerakiat Jaroensettasin und sein Stellvertreter General Surachet Chaiwong, weiter der stellvertretende Außenminister Veersak Futrakul und Sozialminister General Anantaporn Kanjanarat.