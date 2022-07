Von: Björn Jahner | 26.07.22

PATTAYA: Am 23. Juli wurde ein betrunkenes,15-jähriges, thailändisch-britisches Mädchen aufgefunden, das seinen Rausch am Pattaya Beach ausschlief.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Thammasathan Foundation wurden um 01.00 Uhr morgens zu einem Mädchen gerufen, das trotz leichten Regens am Strand von Pattaya schlief. Bei dem Mädchen handelte es sich um einen 15-jährigen thailändisch-britischen Teenager, wie ihre Freunde, die später eintrafen, berichteten. Sie wurde zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, aber ihre Freunde bemerkten, dass ihr iPhone 11 fehlte.



„Sie verließ uns, um mit einer anderen Gruppe etwas zu trinken“, erzählte einer ihrer Freunde gegenüber der Presse. „Dann fing es an zu regnen, so dass alle Unterschlupf suchten, aber sie saß einfach nur da am Strand.“



Bisher ist noch unklar, ob das Mädchen ihr iPhone verloren hat oder ob es ihr gestohlen wurde.



Die Polizei äußerte sich nicht zu der Tatsache, dass Minderjährige offenbar am Strand getrunken haben, und beantwortete auch nicht die Frage, ob wegen dieses Verstoßes eine Anklage zu erwarten ist.



Das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum in Thailand liegt bei 20 Jahren.



Es war auch unklar, ob die Eltern des Mädchens benachrichtigt worden waren oder von der Situation wussten.