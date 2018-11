15 Bundesliga-Legionäre im Österreich-Kader für Nations-League-Spiele

WIEN (dpa) - 15 Bundesliga-Legionäre sind von Teamchef Franco Foda in den Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die nächsten beiden Länderspiele berufen worden.

Mit dabei sind unter anderen David Alaba (Bayern München), Marcel Sabitzer (RB Leipzig) und Guido Burgstaller (FC Schalke). Im Vergleich zu den Länderspielen im Oktober neu hinzu kommen der wieder genesene Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) und Konrad Laimer (RB Leipzig). Österreich trifft in der UEFA Nations League am 15. November auf Bosnien-Herzegowina und am 18. November auf Nordirland..