15.963 Familien von Überflutungen betroffen

Von: Björn Jahner | 04.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Obwohl die Überschwemmungen in den meisten Gebieten Thailands zurückgegangen sind, sind noch immer 15.963 Familien in fünf Provinzen von den Wassermassen betroffen, teilte die Abteilung für Katastrophenschutz und -bekämpfung am Dienstag (3. Oktober 2023) mit.

Nach Angaben des Ministeriums sind von den Überschwemmungen, die seit dem 26. September 2023 durch Dauerregen und Abflüsse verursacht wurden, 25.217 Familien in 1.365 Dörfern in 323 Gebieten in 28 Provinzen betroffen.

Foto: The Nation

Obwohl die Überschwemmungen größtenteils zurückgegangen sind, sind Familien in fünf Provinzen immer noch gestrandet:

Tak: 1.419 Familien in 33 Dörfern in 2 Bezirken.

Kalasin: 3.573 Familien in 149 Dörfern in 9 Bezirken.

Yasothon: 40 Familien in 7 Dörfern in 3 Bezirken.

Ubon Ratchathani: 10.836 Familien in 298 Dörfern in 9 Bezirken.

Prachinburi: 95 Familien in 5 Dörfern in 2 Bezirken.