BANGKOK: Das Gesundheitsministerium gab am Montagmorgen bekannt, dass von Sonntag auf Montag 187 neue Todesfälle und 13.988 Neuinfektionen verzeichnet wurden. 444 Neuinfektionen wurden in Gefängnissen verzeichnet.

Von den aktuell 148.622 Patienten werden 44.954 im Krankenhaus und 70.462 im Feld-Krankenhaus/ Hospitel behandelt, 30.156 werden in Heimquarantäne isoliert. 4.601 Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-81) und 1.013 an Beatmungsgeräten (+5). 17.284 Patienten sind geheilt und wurden aus der Behandlung entlassen.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte