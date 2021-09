BANGKOK: Das Gesundheitsministerium gab am Sonntagmorgen bekannt, dass von Samstag auf Sonntag 224 neue Todesfälle und 15.452 Neuinfektionen verzeichnet wurden. 468 Neuinfektionen wurden in Gefängnissen verzeichnet.

Von den aktuell 152.105 Patienten werden 44.335 im Krankenhaus und 71.526 im Feld-Krankenhaus/ Hospitel behandelt, 33.454 werden in Heimquarantäne isoliert. 4.682 Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-59) und 1.008 an Beatmungsgeräten (+4). 18.257 Patienten sind geheilt und wurden aus der Behandlung entlassen.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte