BANGKOK: Das Gesundheitsministerium meldete am Montagmorgen 149 weitere Covid-Todesfälle und 19.603 Infizierte. Damit blieb die Zahl der neuen Fälle zum zweiten Tag infolge unter 20.000. Den Höchststand der täglichen Neuinfektionen gab es am Samstag mit 21.838 und den Rekordwert der neuen täglichen Todesfälle mit 212 ebenfalls am Samstag.

Binnen 24 Stunden wurden in der allgemeinen Bevölkerung 19.290 Infektionen und 313 bei Gefängnisinsassen verzeichnet. 19.819 Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern entlassen. Seit dem 1. April, als die dritte Welle von Covid-19 begann, gab es 747.245 Covid-19-Fälle und 6.259 Tote. Seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres meldeten die Gesundheitsbehörden 776.108 Infizierte und 6.353 Todesfälle.