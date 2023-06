PATHUM THANI: Am Montag (19. Juni 2023) hielt der Polizeigeneralleutnant Charoenpong Kandhilo, Kommissar der Provinzpolizei Pathum Thani, eine Pressekonferenz ab, um die Verhaftung eines ausländischen Staatsangehörigen im Einklang mit der von Polizeigeneral Suwat Jangyodsuk, Generalkommissar der Königlich Thailändischen Polizei, festgelegten Politik bekannt zu geben.

Ziel der Pressekonferenz war es, die verstärkten Bemühungen der Polizei und der ihr angeschlossenen Beamten bei der Kontrolle von Ausländern, die ihre Aufenthaltsgenehmigung überschritten haben („overstay“), und beim Einsatz von Röntgentechnik zur Aufdeckung von ausländischen Arbeitnehmern ohne Papiere, die sich den Strafverfolgungsbehörden ständig entziehen, hervorzuheben.

Die festgenommene Person, die als ein 52-jähriger türkischer Staatsangehöriger identifiziert wurde, hielt sich nachweislich über den genehmigten Zeitraum hinaus illegal in Thailand auf. Nachdem die Behörden Informationen über die Anwesenheit von Ausländern ohne Papiere im Land erhalten hatten, beobachteten sie die Situation genau, bis sie eindeutige Beweise erhielten, berichtete Siam Rath.

Daraufhin nahmen sie Kontakt zu ihm auf und baten um Einsicht in seine Reisedokumente, aus denen hervorging, dass er über den internationalen Flughafen Suvarnabhumi nach Thailand eingereist war und ursprünglich um eine Aufenthaltsgenehmigung zu touristischen Zwecken bis zum 21. Januar 2023 gebeten hatte. Er hatte sich jedoch über den bewilligten Zeitraum hinaus weitere 148 Tage heimlich im Land aufgehalten, bevor er festgenommen wurde.

Die vorgenannten Handlungen stellen einen Verstoß gegen den Straftatbestand des „unerlaubten Aufenthalts von Ausländern im Königreich“ gemäß dem Einwanderungsgesetz von 1979 dar. Folglich übergaben die Behörden den Beschuldigten an die Ermittler. Weitere rechtliche Schritte wurden eingeleitet. Darüber hinaus wird gegen ihn ein fünfjähriges Einreiseverbot verhängt, das mit dem Datum seiner Ausreise beginnt und in der Ministerialverordnung Nr. 1/2015 des thailändischen Premierministers verankert ist. Diese Verordnung untersagt bestimmten Kategorien von Ausländern die Einreise in das Königreich.