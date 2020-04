Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.20

BANGKOK: Bis zu 14 Flughäfen in ganz Thailand werden nach Angaben des Department of Airports wieder geöffnet, um den Inlandsflugverkehr während der Ferientag Anfang Mai zu ermöglichen.

Allein in der ersten Maiwoche gibt es drei Feiertage: Tag der Arbeit am 1. Mai, Krönungstag am 4. Mai, Visakha-Bucha-Tag am 6. Mai und die Zeremonie des königlichen Pflügens am 11. Mai. Laut dem Generaldirektor des Department of Airports, Tawee Gasisam-ang, wurden 32 Inlandsflüge unter der Aufsicht seiner Behörde zugelassen mit täglich bis zu 3.000 Passagieren. Unter normalen Bedingungen wären es etwa 100 Flüge und 40.000 Passagiere. Die meisten der wiederzueröffnenden Flughäfen befinden sich in Provinzen, die Beschränkungen aufgehoben haben, wie z.B. die Flughäfen Nakhon Si Thammarat und Udon Thani.

Indessen rechnet Sumpun Kutranon, der Generaldirektor des Internationalen Flughafens Don Mueang, ab dem 1. Mai mit täglich etwa 4.000 Passagieren bei 90 Inlandsflügen. Der Airport hat Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. So dürfen Passagiere das Terminal nur über die Gates 10 und 14 betreten, dort wird ihre Temperatur gemessen. Passagiere, bei denen Fieber festgestellt wird oder die keine Maske tragen, dürfen das Terminal nicht betreten.