SAMUT PRAKAN: Auf der Ladefläche eines Pick-ups wurden am Dienstag 14 ausgesetzte Hunde und Katzen gefunden.

Die schwer dehydrierten und erschöpften Tiere sollten offenbar auf der Ladefläche des monatelang stillgelegten Fahrzeugs sterben. Oberstleutnant Uthit Sudjai, Inspektor der Polizeiwache Samrong Nua, sagte, die Hunde und Katzen seien definitiv verlassen worden, um in den Säcken erstickt zu werden. Ein 22-Jähriger war auf die Tiere aufmerksam geworden, weil er von dem Pick-up Heulen vernommen hatte. Er schnitt die Säcke auf und fand die zumeist älteren Hunde und Katzen. Er beeilte sich, Milch und weitere Nahrung zu kaufen, um die Tiere zu füttern, bevor er die Polizei rief. Die Tiere wurden zum Ruam Duay Chuay Kan Centre gebracht und sollen später zur Stiftung Khon Rub Ma in Chonburi weitergeleitet werden. Die Polizei überprüft Aufnahmen von Sicherheitskameras, um herauszufinden, wer die Tiere in Säcken ausgesetzt hat. Der Täter soll wegen Tierquälerei angeklagt werden.