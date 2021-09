BANGKOK: Das Gesundheitsministerium gab am Donnerstagmorgen bekannt, dass von Mittwoch auf Donnerstag 262 neue Todesfälle und 14.956 Neuinfektionen verzeichnet wurden. 356 der 14.956 Corona-Fälle fallen auf Gefängnisse.

Von den aktuell 163.680 Patienten werden 23.313 im Krankenhaus und 75.328 im Feld-Krankenhaus/ Hospitel behandelt, 62.179 sind in Heimquarantäne. 4.841 Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-76) und 1.030 an Beatmungsgeräten (-10). 17.936 Patienten sind geheilt und wurden aus der Behandlung entlassen.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte