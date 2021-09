14.653 Corona-Fälle und 271 -Tote am Freitag

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium gab am Donnerstagmorgen bekannt, dass von Donnerstag auf Freitag 271 neue Todesfälle und 14.653 Neuinfektionen verzeichnet wurden. 256 der 14.653 Neuinfektionen wurden in Gefängnissen verzeichnet.

Von den aktuell 159.800 Patienten werden 37.700 im Krankenhaus und 75.041 im Feld-Krankenhaus/ Hospitel behandelt, 44.486 sind in Heimquarantäne. 4.740 Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-101) und 1.011 an Beatmungsgeräten (-19). 18.262 Patienten sind geheilt und wurden aus der Behandlung entlassen.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte