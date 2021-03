Foto: The Nation

CHIANG MAI: Greenpeace schreibt 14.000 Todesfälle in Thailand im Jahr 2020 der Luftverschmutzung zu - eine Statistik, die Dr. Rungsrit Kanjanavanit nicht überrascht. Als Kardiologe an der Universität Chiang Mai macht er seit einem Jahrzehnt auf das Ausmaß der Luftverschmutzung aufmerksam.

Feinstaub der Partikelgröße PM2,5 sei mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit verbunden, weil er so klein ist, dass der Staub in den Blutkreislauf eindringen kann, ähnlich wie beim Rauchen. Dr. Rungsrit fügte hinzu, dass PM2,5 gleichbedeutend damit ist, dass jeder – einschließlich Babys und älterer Menschen - eine Zigarette raucht. Der Kardiologe zitierte eine Studie aus dem Jahr 2013, die herausfand, dass jede Erhöhung der PM2,5-Konzentration um 10 μg/m³ (im Jahresdurchschnitt) zu einem Anstieg der Gesamtsterblichkeit in der Bevölkerung um 6 Prozent und einer um 1,03 Jahre verkürzten Lebenserwartung führt.

Laut der Behörde für Verschmutzungskontrolle, die dem Umweltministerium untersteht, ist die Hauptursache für den nördlichen Dunst die große Menge an verbranntem Ackerland. Ein weiterer Faktor ist die Ernte der Hed-Thob-Pilze, bei der Sammler den Waldboden abfackeln, um das Pflücken zu erleichtern.