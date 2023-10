Foto: The Nation

PATHUM THANI: Bei einer Razzia in einem illegalen Nachtclub in Bangkoks Nachbarprovinz Pathum Thani wurden am frühen Sonntag (22. Oktober 2023) 137 Gäste positiv auf Drogenkonsum getestet.

Die Razzia wurde von Beamten des Provincial Administration Department und des Office of Narcotics Control Board durchgeführt.

Die Razzia im MEM Exclusive Club an der Hathairat Road im Bezirk Lam Lukka wurde von Ansit Samphantharat, dem Generaldirektor der Behörde, und Arkas Panyaem, einem Spezialisten aus dem Bereich 1 der Behörde, geleitet.

Die Razzia wurde um 01.45 Uhr gemeinsam von Mitgliedern der Spezialeinheit der Provinz, der territorialen Verteidigungskräfte und Beamten des Gebiets 1 durchgeführt. An der Razzia am Sonntag waren keine Polizeikräfte beteiligt.

Foto: The Nation

Die Kneipe war untersucht und für fünf Jahre geschlossen worden, nachdem Ende April dieses Jahres zwei Frauen bei einem Unfall auf einer Schnellstraße in Bangkok ums Leben gekommen waren. Die Behörden stellten fest, dass der Autofahrerin und die Beifahrerin die Kneipe vor dem Unfall verlassen hatten. Sie stellten fest, dass die Kneipe gegen die Sperrstunde von 02.00 Uhr morgens verstoßen hatte. Nachdem das Auto die Kneipe verlassen hatte, fuhr es auf der Chatuchote-Schnellstraße gegen den Verkehr, bevor es gegen eine Betonbarriere prallte und sich überschlug, wobei sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer ums Leben kamen.

Als die Beamten die Kneipe betraten, fanden sie 300 Gäste vor, die immer noch tanzten. Als sie die Beamten hereinstürmen sahen, versuchten die Gäste zu fliehen, jedoch vergeblich, da die Einsatzkräfte alle Ausgänge blockiert hatten.

Foto: The Nation

Die Beamten fanden auf dem Boden verstreute Tütchen mit Betäubungsmitteln, die offenbar von den Besitzern weggeworfen worden waren, als sie die Beamten sahen.

Insgesamt wurden 291 Gäste zu Urintests aufgefordert, von denen 137 positiv auf Drogenkonsum getestet wurden. Der Besitzer und der Manager des Etablissements wurden verhaftet und angeklagt, ein Nachtlokal ohne Lizenz betrieben zu haben, gegen die Anordnung verstoßen zu haben, die das Lokal für fünf Jahre geschlossen hatte, alkoholische Getränke an Minderjährige verkauft zu haben und alkoholische Getränke außerhalb der gesetzlichen Verkaufszeiten verkauft zu haben. Bei fünf der Kunden wurde festgestellt, dass sie unter 20 Jahre alt waren.

Ansit sagte, dass die Razzia durchgeführt wurde, nachdem die Beschwerdestelle des Innenministeriums einen Hinweis auf die Wiederaufnahme des Betriebs des Nachtclubs im vergangenen Monat, den Zutritt von Minderjährigen und Drogenmissbrauch erhalten hatte. In den Beschwerden wurde behauptet, dass der Pub oft bis 06.00 Uhr morgens geöffnet sei.