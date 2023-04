Von: Björn Jahner | 21.04.23

BANGKOK: Mehr als 130.000 Polizeibeamte werden in den Wahllokalen im ganzen Land eingesetzt, um den ordnungsgemäßen Ablauf der bevorstehenden Parlamentswahlen im nächsten Monat zu gewährleisten. Die Wahllokale in den östlichen und westlichen Regionen werden besonders überwacht, da es bei früheren Wahlen zu Zwischenfällen gekommen ist.

Der Generalkommissar der Königlich Thailändischen Polizei, Generalpolizeichef Damrongsak Kittiprapas, sagte dies bei einem Treffen mit dem Generalsekretär der Wahlkommission (EC) Sawaeng Boonmee und Vertretern der Thailand Post über die Sicherheit des Wahlprozesses.

In rund 90.000 Wahllokalen im ganzen Land wird mindestens ein Polizeibeamter vor Ort sein, zusammen mit schnellen Eingreiftrupps und Nachrichtendiensteinheiten.

Besonderes Augenmerk wird auf Gebiete gelegt, in denen es in der Vergangenheit zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen ist, insbesondere in der Region 2 im Osten und in der Region 7 im Westen des Landes.

Der Polizeichef erklärte, dass alle Behörden angewiesen wurden, sich bis Ende dieses Monats, also noch vor dem Wahltag am 14. Mai 2023, mit den Richtlinien und den entsprechenden Gesetzen vertraut zu machen.

Polizeigeneral Damrongsak hat der Öffentlichkeit geraten, Wahlkampfbanner, die die Sicht auf die Straße behindern, nicht zu zerstören, sondern die Polizei zu informieren, damit sie ordnungsgemäß entfernt werden. Die Manipulation und Zerstörung von Wahlkampftransparenten kann als strafbare Handlung betrachtet werden.