PATTAYA: Am Dienstag (29. August 2023) wurden in den frühen Morgenstunden in Pattaya dreizehn vietnamesische Staatsangehörige verhaftet, die von drei Hotelzimmern aus illegale Glücksspielwebseiten betrieben haben sollen.

Ermittler der Metropolitan Police Division 5 und der Polizei von Pattaya führten kurz nach Mitternacht eine Razzia in den drei Zimmern eines Hotels in der Pattaya Third Road durch.

Bei dem Einsatz wurden dreizehn vietnamesische Männer angetroffen. Die Polizei beschlagnahmte 25 Computer, 58 Mobiltelefone und andere Gegenstände, die für den Betrieb von illegalen Glücksspiel-Webseiten verwendet wurden.

Alle wurden auf die Polizeiwache von Pattaya-City gebracht, wo sie der geheimen Absprache bei der Durchführung von Online-Glücksspielen oder der direkten oder indirekten Verführung von Menschen zu Glücksspielen angeklagt wurden.