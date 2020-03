NARATHIWAT: Auf Anordnung von Generalleutnant Pornsak Poonsawat, Befehlshaber der vierten Armee, wurden alle 13 vorübergehende Grenzkontrollpunkte mit Malaysia vom 18. bis 31. März geschlossen.

Die Grenzschließung ist eine Reaktion auf die Sperrung Malaysias für Ausländer im selben Zeitraum. Während der Sperrung dürfen nur malaysische Staatsangehörige einreisen. Die Regierung will so die Ausbreitung von Covid-19 bekämpfen. Nachdem Malaysia die Sperrung angekündigt hatte, inspizierte Generalleutnant Pornsak, der auch Direktor des Einsatzkommandos für innere Sicherheit der Region 4 ist, den Zollkontrollpunkt Sungai Kolok in Narathiwat. Anschließend erließ er den Befehl zur Schließung aller 13 vorübergehenden Kontrollpunkte in Narathiwat. Diejenigen, die während der Sperrfrist von Malaysia nach Thailand einreisen möchten, können dies nur an drei permanenten Kontrollpunkten tun - Sungai Kolok, Buke Ta und Tak Bai.

Laos hat seine vier Einwanderungskontrollpunkte in der Nähe der thailändischen Provinz Nakhon Phanom geschlossen und erklärt, es stünde nicht genügend medizinisches Personal bereit, um Menschen an den vier Orten auf den Covid-19-Virus zu kontrollieren. Laos erlaubt Reisenden aus Thailand weiterhin, die dritte thailändisch-laotische Freundschaftsbrücke in Nakhon Phanom zu passieren. Laut laotischen Beamten besuchten ein thailändischer Coronavirus-Patient und Freunde das Land am 12. März über Nakhon Phanom.