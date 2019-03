Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.19

MAE HONG SON: Satellitenbilder am frühen Sonntagmorgen zeigten 124 Brandherde in der Provinz Mae Hong Son.

Behörden in der nördlichen Provinz bekämpfen Tag und Nacht mehrere Waldbrände. Der Gehalt an PM2,5-Feinstaubpartikeln mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometer oder weniger wurde mit 74 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen und lag damit deutlich über der sicheren Grenze von 50 Mikrometer. Das Koordinationszentrum für die Waldbrandbekämpfung machte nach den Satellitenbildern um 2.12 Uhr morgens 23 Hot Spots im Bezirk Mae Sariang, zwei in Mae La Noi, sieben in Khun Yuam, 26 in Mueang, 36 in Pai und 30 in Pang Mapha aus. Die PM2,5-Werte lagen zwischen dem 4. und 10. März fünf Tage über dem sicheren Grenzwert.