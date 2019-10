120 Parteimitglieder verlassen Future Forward

Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

BANGKOK: 120 Mitglieder der Partei Future Forward (FFP), darunter ehemalige Wahlkandidaten, haben die Partei verlassen, weil die FFP-Führer ihr Wort nicht eingehalten hätten.

Parteichef Thanathorn Juangroongruangkit bestätigte ihre Entscheidung und sagte, die Partei habe Fehler gemacht. Die Mitglieder, angeführt von Nipon Chamchamras, reichten am Montag ihren Austritt aus der der Partei ein. Laut Nipon, der bei den Parlamentswahlen am 24. März erfolglos im Wahlkreis 2 der Provinz Chonburi kandidierte, hat die Parteispitze der FFP ihre vor der Wahl gegebenen Versprechen nicht eingehalten. Die Parteiführer hätten ihnen gesagt, dass Kandidaten, die bei den Wahlen nicht gewinnen würden, Sekretäre oder Berater der erfolgreichen Kandidaten werden könnten. Das sei nicht passiert. „Dies zeigt, dass die Parteiführung nicht einmal bei einem so kleinen Problem ihr Wort halten könne. Wie könnte sie ihre Versprechen gegenüber den Wählern halten“, fragte Nipon. Die verärgerten Mitglieder wollten nicht um Positionen feilschten, denn es gebe weitere Probleme beim Management und den Partei-Koordinierungszentren.

Als Reaktion auf die Austritte sagte Thanathorn: „Wir haben 60.000 Mitglieder und wir geloben, voranzukommen, indem wir ihnen die Teilnahme in der Partei ermöglichen und ihnen Meinungsfreiheit gewähren.“