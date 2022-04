BANGKOK: Zwölf der 77 Provinzen Thailands sollten bald in der Lage zur Covid-19-Herabstufung von einer Pandemie in eine Endemie sein, noch bevor die nationale Frist zur Beendigung der Pandemie im Juli 2022 abläuft, teilte das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Sonntag der Presse mit.

Die Provinzen werden als endemisch eingestuft, wenn die Covid-19-Todesrate in zwei aufeinanderfolgenden Wochen unter 0,1 Prozent der Fälle fällt, so das CCSA. Derzeit liegt die Sterberate in ganz Thailand bei 0,31 Prozent.

Die Regierung hatte sich auf nationaler Ebene eine Frist zur Herabstufung der Pandemie in eine Endemie bis zum 1. Juli 2022 gesetzt.

Allerdings stehen 12 Provinzen, in denen die Sterberate weiter rückläufig ist, kurz davor, die Pandemie für beendet zu erklären. Dabei handelt es sich um die Provinzen Phetchaburi, Surat Thani, Krabi, Ranong, Trang, Nakhon Si Thammarat, Phuket, Satun, Songkhla, Yala, Pattani und Narathiwat, informierte CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin.

Die Covid-19-Herabstufung in eine Endemie soll in vier Phasen erfolgen:

Bekämpfung (Stufe 4): 12. März bis Anfang April 2022.

Plateau (Stufe 3): April bis Mai 2022.

Rückgang (Stufe 2): Ende Mai bis Juni 2022.

Postpandemie (Stufe 1): Ab 1. Juli 2022.

Weitere 21 Provinzen befinden sich derzeit in der Bekämpfungsphase (Stufe 4):

Lamphun, Phrae, Lampang, Phitsanulok, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan, Sakon Nakhon, Bueng Kan, Loei, Udon Thani, Khon Kaen, Nakhon Phanom, Nong Khai, Yasothon, Maha Sarakham, Sisaket, Nonthaburi, Nakhon Nayok, Kanchanaburi und Uthai Thani.

Die übrigen 44 Provinzen befinden sich in der Plateauphase:

Bangkok, Mae Hong Son, Chiang Rai, Chiang Mai, Nan, Phetchabun, Uttaradit, Phayao, Phichit, Chainat, Ayutthaya, Pathum Thani, Singburi, Lopburi, Tak, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Ang Thong, Saraburi, Prachuap Khiri Khan, Suphan Buri, Phatthalung, Phang Nga, Chumphon, Chonburi, Samut Prakan, Mukdahan, Chachoengsao, Chanthaburi, Rayong, Prachinburi, Trat, Sa Kaew, Nong Bua Lamphu, Amnat Charoen, Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima, Roi Et, Kalasin, Chaiyaphum, Buriram und Surin.

Laut dem CCSA-Sprecher steigt die nationale Covid-19-Todesrate dennoch weiter an, auch wenn die Zahl der Infektionen wahrscheinlich bald rückläufig sein dürfte.

Die meisten Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 treten bei Menschen auf, die nicht geimpft sind und an chronischen Krankheiten leiden, fügte er hinzu.

Das CCSA hat nachfolgenden Drei-Punkte-Umsetzungsplan für den Übergang von der Pandemie in die Endemie verabschiedet: