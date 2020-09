Die Naklua Walking Street ist in jedem Jahr ein Besuchermagnet. Foto: Pr Pattaya

PATTAYA: Auch in diesem Jahr wird sich die Altstadt von Naklua wieder drei Monate lang an jedem Wochenende in eine verkehrsfreie Marktmeile verwandeln.

Die Naklua Walking Street gilt als Besuchermagnet und findet in 12. Auflage von Samstag, 21. November 2020 bis Sonntag, 17. Januar 2021 an jedem Samstag und Sonntag statt. Neben einem großen Angebot an Street-Food-Küchen mit leckeren thailändischen Speisen und frisch zubereiteten Meeresfrüchten zum kleinen Preis werden auf der Schlemmer- und Shopping-Meile auch Livemusik und kulturelle Darbietungen aufgeführt. Beliebt bei den Besuchern ist zudem der romantische Biergarten mit Meeresblick, der jedes Jahr auf der Naklua Bridge aufgebaut wird.