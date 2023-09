Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.23

WARSTEIN: Mit einem Traumstart von mehr als 100 Heißluftballons in den sonnigen Abendhimmel hat die 30. Warsteiner Internationale Montgolfiade am Samstagabend begonnen. Nach einer wetterbedingten Verschiebung von Freitag auf Samstag stand dem ersten Massenstart des internationalen Ballon-Festivals nichts mehr im Wege. Planmäßig um 18 Uhr hoben 116 Ballone vor den Augen von mehr als 30.000 Besuchern ab, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Es habe einen «Riesen-Ansturm» gegeben, sagte eine Sprecherin. Zeitweise habe das Gelände wegen Überfüllung geschlossen werden müssen.

Das Festival in der Sauerlandstadt mit rund 150 Ballon-Teams dauert bis zum 9. September. Ballon-Piloten und -Pilotinnen aus aller Welt sind dabei. Ballone in vielen Farben und Formen steigen bei dem Familienfest auf - darunter auch ein Dino, Bärenkopf oder Feuerwehrauto. Zu dem Großereignis treffen sich Ballonfahrer seit 1986 regelmäßig in Warstein. In den letzten drei Jahren war die Montgolfiade aber ausgefallen.