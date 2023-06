Foto: National News Bureau Of Thailand

PHETCHABURI: Das Department of Livestock Development hat 110 Tonnen illegales Rindfleisch entsorgt, das illegal nach Thailand geschmuggelt worden war. Das Rindfleisch gehörte zu den 354 Tonnen illegal transportierter Waren, die von Viehzucht- und Zollbeamten im Jahr 2022 beschlagnahmt wurden.

Das Vergraben des illegalen Rindfleischs und der Rinderkadaver fand am Montag (26. Juni 2023) in einer Tierquarantänestation in der Provinz Phetchaburi statt. Das illegale Rindfleisch wurde vergraben und gemäß den Vorschriften der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) mit Schadstoffen besprüht.

Der Landwirtschaftsminister erklärte, dass geschmuggeltes Rindfleisch nicht nur den Unternehmen schade, sondern auch ein Risiko für die Öffentlichkeit darstelle, da es Krankheiten übertragen könne. Er forderte die Verbraucher auf, keine illegal geschmuggelte Ware zu kaufen, auch wenn sie billiger ist, und stattdessen zu ihrer eigenen Sicherheit Qualitätsfleisch von lokalen Anbietern zu essen.

Der Landwirtschaftsminister wies auch die Abteilung für die Entwicklung der Viehzucht und andere zuständige Behörden an, die Kontrollen von Schmuggelaktivitäten zu verschärfen. Er warnte, dass jeder, der illegales Fleisch einführt oder verkauft, mit schweren rechtlichen Konsequenzen rechnen muss.