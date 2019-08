11 Tote: Minibus kollidiert frontal mit Lastwagen

EILMELDUNG – SAKAEO: Elf Menschen wurden getötet und vier weitere schwer verletzt, als ein gecharterter Minibus mit laotischen Arbeitern an Bord auf dem Weg zum thailändisch-kambodschanischen Grenzübergang in der Ostküstenprovinz Chanthaburi am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit einem Lastwagen kollidierte.

Die Arbeiter befanden sich auf dem Weg zur Erneuerung ihrer Aufenthaltserlaubnis. Die Polizei vermutet, dass der Minibusfahrer hinter dem Steuer eingeschlafen war und den Van auf die gegenüberliegende Fahrspur lenkte, wo das Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammenstieß. Polizei und Rettungskräfte bot sich ein Bild des Grauens, als sie gegen 4.15 Uhr den Unfallort auf der Sakaeo-Chanthaburi Road im Bezirk Wang Somboon nahe dem Bezirksamt Wang Somboon erreichten. Sie fanden die Leichen des Fahrers vom Van und der laotischen Passagiere in dem komplett zerstörten Fahrzeug sowie zerstreut am Unfallort vor. Durch die Wucht des Aufpralls wurden einige Fahrgäste herausgeschleudert. Sie waren auf der Stelle tot. Den Rettunskräften gelang es, vier schwerverletzte Personen aus dem Minibuswrack zu befreien sowie auch den Lastwagenfahrer. Alle Überlebenden wurden umgehend ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert.