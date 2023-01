Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Elf Menschen, darunter der Fahrer, verbrannten, nachdem ein mit Flüssiggas betriebener Minibus in der Nacht zum Samstag auf dem Mitrapap Highway in den Mittelgraben gestürzt und in Flammen aufgegangen war.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der in Richtung Bangkok führenden Seite der Autobahn im Bezirk Si Khiu.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war der in Amnat Charoen zugelassene Toyota-Van mit dem Fahrer und 11 Insassen an Bord auf dem Weg von Amnat Charoen in die Provinz Nakhon Pathom.

Zwischen den Kilometersteinen 99 und 100 geriet der Minibus ins Schleudern, rammte die Leitplanke und stürzte in den Graben des Mittelstreifens. Das mit Flüssiggas betriebene Fahrzeug ging anschließend in Flammen auf.

Nikom Sae Oun, Leiter der Rettungseinheit Hook 31 in Mo Chabok im Bezirk Si Khiu in der Nähe des Unglücksortes, sagte, er habe eine laute Explosion gehört und sei zum Unglücksort geeilt, wo er den Minibus in Flammen aufgehen sah. Ein Fahrgast wurde gesehen, wie er aus dem komplett zerstörten Van rutschte.

Ein Löschfahrzeug traf bald ein und löschte das Feuer kurz darauf. Doch 11 Personen, darunter der Fahrer, verbrannten in dem Minibus.

Der Fahrgast, der nur knapp dem Tod entkam, wurde später als Thanachit K., 20, identifiziert. Er wurde in das Si Khiu Hospital eingeliefert.

Provinzgouverneur Saksayam Sirimongkol war nach dem Unfall persönlich an der Unfallstelle und besuchte später den Überlebenden im Krankenhaus.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.