Foto: The Nation

BANGKOK: 22.690 Krankenhausbetten stehen landesweit für die Versorgung von Covid-19-Patienten bereit.

In Bangkok und Umgebung sind 2.778 Betten für Coronavirus-Patienten aus Samut Sakhon und anderen „roten" Provinzen mit mehr als 50 Fällen reserviert, informierte Dr. Natthapong Wongwiwat, stellvertretender Generaldirektor des Department of Medical Services. Von den 2.778 Betten sind derzeit 277 belegt. Weitere 320 Covid-Patienten werden im Epizentrum des Ausbruchs in Samut Sakhon und den umliegenden Gebieten behandelt, wo 1.647 Krankenhausbetten bereitgestellt wurden.

Derzeit befinden sich 11 Covid-19-Patienten in kritischem Zustand auf Intensivstationen, acht davon in Bangkok und Umgebung. Von diesen ICU-Patienten benötigten zwei eine engmaschige Betreuung durch Fachärzte. Drei Patienten sind auf dem Weg der Besserung und sollen bald aus der Intensivstation verlegt werden. Natthapong sagte weiter, dass die meisten Fälle des neuen Covid-19-Ausbruchs asymptomatisch sind oder nur leichte Symptome aufweisen.