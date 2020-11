Von: Björn Jahner | 20.11.20

„Golfen und Gutes tun“, so lautet das Motto des 11. „Amateur Charity Golf Classic“ des Rotary Club of Royal Hua Hin (RCRHH).

Das Wohltätigkeitsturnier findet dieses Jahr am Freitag, 11. Dezember im Banyan Golf Club Hua Hin statt. Hobbygolfer können sich wieder auf einen unterhaltsamen Tag mit vielen Höhepunkten freuen.

Die Startgebühr beträgt 5.000 Baht pro Person und beinhaltet Green Fee, Caddy, Cart, Cap, Golf-Shirt sowie Frühstück und Buffet-Dinner.

Maximum Handicap: 28, jedes Team muss aus mindestens vier Spielern bestehen. „Shotgun“-Start um 12.00 Uhr.

Der Erlös aus dem Wohltätigkeitsgolfturnier kommt sozialschwachen Schülern in ländlichen Gebieten und anderen Menschen in Not zugute. Registrierung per E-Mail oder telefonisch bei Michel (089-258.9733), Arnold (087-806.8416) und Phil (061-986.5448). Mehr erfahren Sie hier.