BANGKOK: Das Gesundheitsministerium informierte am Samstagmorgen, dass binnen 24 Stunden 11.975 neue Covid-19-Fälle und 127 Todesfälle verzeichnet wurden.

92 Neuinfektionen stammen aus Gefängnissen. Aktuell werden 124.540 Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt: 37.807 im Krankenhaus, 66.470 im Hospitel oder Feldkrankenhaus und 14.541 in Heimquarantäne. 3.323 Patienten befinden sich in ernstem Zustand (-54), mit 729 an Beatmungsgeräten (-14). 14.700 Patienten wurden im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag als geheilt aus der Behandlung entlassen.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte