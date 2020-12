Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.20

BANGKOK: Im Vorfeld des offiziellen Starts des Michelin-Führers 2021 für Bangkok, Chiang Mai, Phuket und Phang-nga am 16. Dezember stellte der französische Guide für Feinschmecker die Bib-Gourmand-Auswahl für 2021 vor, die 106 Restaurants und Straßenküchen umfasst.

Davon befinden sich 65 in Bangkok, 20 in Chiang Mai und 21 in Phuket und Phang-nga. In diesem Jahr sind 17 Kandidaten zum ersten Mal in die Liste aufgenommen worden - neun in Bangkok, drei in Chiang Mai, fünf in Phuket und Phang-nga, während vier in jeder Provinz zum Michelin Plate aufgewertet wurden.

Die Auszeichnung Bib Gourmand, symbolisiert durch den berühmten Michelin-Mann, der sich die Lippen leckt, würdigt Esslokale, die ein sorgfältig zubereitetes Drei-Gänge-Menü - Vorspeise, Hauptgericht und Dessert - für nicht mehr als 1.000 Baht anbieten.

Laut Gwendal Poullennec, internationale Direktorin des Michelin Guide, sind Bi- Gourmand-Restaurants mit einer Kombination aus Qualitätsgerichten und erschwinglichen Preisen die ideale Lösung für preisbewusste Feinschmecker und tragen wesentlich dazu bei, Thailands kulinarische Szene in Zeiten der Coronakrise am Leben zu erhalten.