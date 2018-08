Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.18

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde (DLT) wird am 9. September die ersten Elektrotaxis vorstellen.

Die DLT hat das chinesische Unternehmen BYD Auto Co. Ltd. und die thailändische Firma Risen Energy Co. Ltd. als Partner gewonnen. Über das DLT-Projekt Taxi VIP wird die erste Elektrotaxiflotte aus 101 Fahrzeugen bestehen. Bis Ende kommenden Jahres sollen in Bangkok 1.000 Elektroautos im Einsatz sein. Die e6-Fahrzeuge stellt BYD. Für die ersten zwei Kilometer müssen 150 Baht, anschließend je Kilometer 16 Baht gezahlt werden. Kunden können den neuen Service über die Taxi Ok App ab Flughafen Suvarnabhumi oder per Telefon 02-029.8888 buchen. Bezahlt werden kann die Taxifahrt mit Kredit- und Debitkarten sowie per Alipay, WeChat, Rabbit Line Pay oder in bar.