1000 Polizisten räumen Lager der Drogenszene in Paris

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.22

PARIS: Mit 1000 Beamten hat die Pariser Polizei am Mittwoch ein Lager der Drogenszene geräumt, in dem sich rund 400 zumeist von Crack abhängige Süchtige aufhielten. Das sogenannte «Crack-Lager» im Norden der Stadt werde auf seine Anordnung hin geräumt, teilte Innenminister Gérald Darmanin mit. Die Beamten sollten sicherstellen, dass die Abhängigen sich nicht gleich wieder an einer anderen Stelle der Stadt einrichten. Es handele sich um einen wichtigen Schritt, um die öffentliche Ordnung in der Hauptstadt wiederherzustellen, betonte der Minister. Crack ist eine rauchbare Form von Kokain und gilt als besonders abhängig machend.

Bei der Polizeiaktion seien 52 Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis festgenommen und in Abschiebehaft genommen worden, teilte Darmanin mit. 39 Menschen wurden festgenommen und sollen der Justiz vorgeführt werden, 63 wurden in Notquartiere aufgenommen und fünf kamen ins Krankenhaus.

Der Sammelpunkt der Drogenszene befand sich seit rund einem Jahr an dieser Stelle, nachdem er zuvor bereits verlagert worden war. Er sorgt beständig für Diskussionen, insbesondere bei den Anliegern. Diese pochen darauf, dass die Süchtigen behandelt und versorgt werden und das Problem nicht bloß von einer Ecke der Stadt in die nächste verlagert wird. Dort, wo feste Strukturen für die Abhängigen geschaffen werden sollen, rührt sich dann aber ebenfalls Protest.