Einweisung durch den Teamleiter. Die Reinigungskräfte sollen die Hygiene und somit die Sicherheit an Bord der Züge erhöhen. Foto: The Nation

BANGKOK: Der U-Bahn-Betreiber BEM hat 100 Teilzeitkräfte eingestellt, die von Fahrgästen häufig berührte Gegenstände in Bahnhöfen und Zügen reinigen sollen.

Die Kampagne ist Teil des Projekts „Gesunde Reise mit der BEM", um die Sicherheit der Fahrgäste in Zeiten der Coronakrise zu gewährleisten. Die Zahl der Fahrgäste ist merklich gestiegen, nachdem die Regierung die Sperrmaßnahmen gelockert hat. Mit den Teilzeitmitarbeitern soll die Häufigkeit der Reinigungsarbeiten in Bahnhöfen und Zügen erhöht werden. Häufig berührte Gegenstände werden alle halbe oder eine Stunde im Bahnhof gesäubert, so Handläufe von Rolltreppen und Fahrkartenautomaten.

BEM wird weiter kostenlos Gesichtsmasken verteilen und verstärkt für Händedesinfektionskontrollstellen innerhalb des Bahnhofs sorgen sowie auf die Abstandsregel bei den Fahrgästen achten. „Neben der Schaffung von Vertrauen bei den Fahrgästen, die diesen Dienst in Anspruch nehmen, wollen wir den Menschen, die aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 entlassen wurden, helfen, Einkommen zu generieren und so die Krise zu überwinden“, heißt es beim U-Bahn-Betreiber.