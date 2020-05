Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.20

AIS bietet Ihr Angebot 100 Min. gratis Sprechzeit auch für in Thailand arbeitende Ausländer an. Foto: AIS Thailand

BANGKOK: Der Netzwerkbetreiber AIS stellt Thais und in Thailand arbeitenden Ausländern 100 Minuten kostenlose Sprechzeit zur Verfügung.

Im Vormonat hatte AIS zusammen mit der National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBT) 10 GB mobiles Internet zur Verfügung gestellt und die Geschwindigkeit des Breitband-Internets zu Hause für 30 Tage kostenlos auf 100 Mbps erhöht. Wegen der Covid-19-Pandemie räumt AIS jetzt Thailändern das Privileg ein, 45 Tage lang 100 Minuten kostenlos in alle Netzwerke zu telefonieren. Das gilt nach einem Bericht der „Bangkok Post“ auch für Ausländer, die in Thailand arbeiten oder die noch nicht in der Lage sind, in ihr Land zurückzukehren.

Für thailändische AIS-Kunden: Drücken Sie * 170 *, gefolgt von der 13-stelligen ID-Kartennummer, die für die Registrierung Ihrer SIM-Karte verwendet wurde, gefolgt von #, dann drücken Sie die Anruftaste.

Für ausländische AIS-Kunden: Senden Sie eine SMS-Nachricht mit Ihrer Passnummer an die Nummer 170.

Nach Beendigung der USSD oder dem Senden einer SMS-Nachricht wird eine Bestätigungsnachricht an Sie gesendet. Prepaid-Kunden erhalten zudem eine zusätzliche SIM-Gültigkeitsdauer von 45 Tagen. Hinweis: Kunden können 1 Privileg pro 1 Mobilfunknetz erhalten, doch dieses Privileg gilt nicht für Kunden, die auf den Namen der Unternehmenseinheit registriert sind.