100.000 Registrierungen für Moderna-Impfung am ersten Tag

BANGKOK: Mehr als 100.000 Menschen haben am ersten Tag der Registrierung ihr Interesse an der Moderna-Impfung durch die private Thonburi Healthcare Group (THG) bekundet.

THG-Vorsitzender Dr. Boon Vanasin erwartet, dass die Zahl rund 300.000 erreichen könnte. Die Kosten belaufen sich auf 1.800 bis 2.000 Baht pro Dosis, exklusive zusätzlicher medizinischer Gebühren, die sich je nach Krankenhaus auf weitere 300 bis 500 Baht belaufen können. Die Gruppe wird auch Optionen für zusätzliche Gesundheits- und Immunitätsuntersuchungen nach den Impfungen anbieten, für weitere 500 Baht.

THG gab am 25. Mai bekannt, dass sie 5 Millionen Dosen der Moderna-Impfstoffe über die Government Pharmaceutical Organization (GPO), ein staatliches Unternehmen, das dem Gesundheitsministerium untersteht, gekauft haben. Die Gruppe erwartet, die Impfstoffe Ende September zu erhalten, und plant, das Impfprogramm im Oktober über sein landesweites Krankenhausnetzwerk zu starten. Das THG-Netzwerk, 1976 von Dr. Boon gegründet, besteht aus Krankenhausnetzwerken und Joint Ventures im In- und Ausland. Das Unternehmen umfasst sieben Hospitäler im Land, drei in Bangkok und vier außerhalb der Hauptstadt.

Der Moderna-Impfstoff ist ein mRNA-Covid-19-Präparat, der von Moderna, dem United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases und der Biomedical Advanced Research and Development Authority entwickelt wurde und mit 94,1 Prozent eine der höchsten Wirksamkeitsraten unter den Covid-19-Impfstoffen aufweist.

Interessierte können sich hier anmelden