BANGKOK: The Mall Group, einer der größten Betreiber von Einkaufszentren in Thailand, hat 100.000 Bäume und Pflanzen für das „One Million Trees“-Projekt der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) gespendet. Mit der BMA-Kampagne sollen die Grünflächen in der Stadt vergrößert werden.

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt führte am Donnerstag den Vorsitz bei der Übergabezeremonie im Benchasiri Park im Bezirk Khlong Toei.

Bangkoks Gouverneur will mehr Grünflächen in der Millionenmetropole schaffen. Foto: The Nation

Gemeinsam mit den Führungskräften von The Mall Group pflanzte er Mahaprom Rachinee-Bäume, eine neue Baumart aus der Familie der Puddingäpfel, die in der Provinz Mae Hong Son entdeckt wurde. Die Pflanze erhielt den offiziellen Namen Mitrephora Sirikitiae zu Ehren Ihrer Majestät Königin Sirikit anlässlich ihres 72. Geburtstags am 12. August 2004.

Anlässlich des Weltumwelttages am 5. Juni hat The Mall Group ihr Engagement für eine Netto-Null-Treibhausgasemission fortgesetzt, indem sie im Rahmen des Projekts „One Million Trees“ 100.000 Bäume an die BMA gespendet hat, so das Unternehmen.

In allen The Mall- Einkaufszentren werden Pflanzen an die Bevölkerung verteilt. Foto: The Nation

Wie der Name schon sagt, zielt das Projekt darauf ab, 1 Million Bäume zu pflanzen, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen und Treibhausgase und Luftverschmutzung, insbesondere PM2,5-Feinstaub, in der Stadt zu absorbieren. Mehr als 300.000 Bäume wurden bereits gepflanzt, und die Stadt hofft nun, ihr Ziel in den nächsten vier Jahren auf 2 Millionen Bäume zu erweitern, erläutert Gouverneur Chadchart.

Die Hälfte der 100.000 gespendeten Setzlinge wird an 50 Bezirksämter verteilt, die jeweils 1.000 erhalten, um sie in ihren Gebieten zu pflanzen. Die andere Hälfte wird in allen Filialen der Einkaufszentren The Mall und The Mall Lifestore, The Emporium, The Emquartier und Siam Paragon am ersten Wochenende jedes Monats von jetzt bis zum 3. Dezember oder solange der Vorrat reicht an die Bevölkerung kostenlos verteilt.