BANGKOK: In den ersten drei Monaten dieses Jahres wird die Tourismusindustrie nach Einschätzung der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) wegen der zweiten Corona-Welle herbe Verluste in Höhe von 138 Milliarden Baht erleiden. Und mindestens 100.000 Beschäftigte in der Hotelbranche sollen ihren Job verlieren.

Wegen des erneuten Virenausbruchs hat der Inlandstourismus seit Dezember an Schwung verloren. Die TAT erwartet, dass die Verlangsamung drei Monate andauern wird. Laut dem TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn wird der Inlandsmarkt voraussichtlich im März wieder sanft anziehen. Hingegen brauche der internationale Markt, von dem die Behörde in diesem Jahr 500 Milliarden Baht an Einnahmen anstrebt, einen kräftigen Schub. „Wenn die 14-tägige Quarantäne bestehen bleibt, könnte es schwer sein, dieses Jahr 10 Millionen ausländische Besucher zu erreichen", sagte Yuthasak.

China, das die Haupteinnahmequelle für den thailändischen Tourismus war, verhängt immer noch strenge Reisekontrollen für Inlands- und Auslandsreisen während des Neujahrsfestes im Februar, während Südkorea die Menschen dazu auffordert, von Reisen ins Ausland abzusehen.