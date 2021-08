100.000 Covid-19-Patienten in häuslicher Isolation

BANGKOK: Fast 100.000 Covid-19-Patienten in Bangkok sind inzwischen in häuslicher Isolation untergebracht worden. Weitere 100.000 Infizierte wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Krankenhäusern in den Provinzen aufgenommen.

„Alle Behörden arbeiten hart, die Menschen sicher und schnell zu versorgen", sagte Dr. Apisamai Srirangson, stellvertretende Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Das Isolationsprogramm werde von Krankenhäusern, Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen unterstützt.

Das Rajavithi-Krankenhaus betreut beispielsweise die Isolierstation im Bangkok Youth Centre im Bezirk Din Daeng, während das Police General Hospital die Isolierstation im Wat Borommaniwat im Bezirk Pathumwan unterstützt.

Das Bangkok Hospital hat 122 zusätzliche Krankenhausbetten und weitere 24 Betten für die Intensivstation zur Verfügung gestellt. Zu den anderen privaten Krankenhäusern, die Hilfe geleistet haben, gehören das Samitivej Hospital und seine Zweigstellen, das Bangkok Hospital Phuket, das Bangkok Hospital Pattaya und das Piyavate Hospital. Diese Krankenhäuser haben 2.500 Betten bereitgestellt, die zu 98 Prozent belegt sind, sagte Dr. Apisamai.