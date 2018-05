Von: Sam Gruber | 26.05.18

KOH SAMUI: 14.000 Besucher an zwei Tagen, friedliche Stimmung, 5.000 Motorräder aus dem gesamten Königreich sowie Malaysia und Singapur – die zehnte Auflage der Koh Samui Bike Week am 4. und 5. Mai war eine gelungene Veranstaltung und Topwerbung für die Insel.

Gelobt wurde nicht nur das Rahmenprogramm mit Topstars der thailändischen Rock­szene, sehr angetan waren die Teilnehmer von der Infrastruktur mit Zufahren, Parkplätzen, Toiletten und Sitzgelegenheiten im Party-Innenraum des Bike-Week-Geländes hinter dem Reggae Pub am See. Bei der Spendenaktion der Veranstalter kamen am ersten Abend bereits 400.000 Baht zusammen, die einem sozialen Zweck zugutekommen werden. Im Vorjahr hatte das Samui Hospital in Nathon den Spendenscheck in Höhe von 500.000 Baht erhalten – die exakte Spendensumme für 2018 wird derzeit noch errechnet