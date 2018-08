Von: Björn Jahner | 31.08.18

PATTAYA: Bereits zum zehnten Mal, organisierte das Thai Garden Resort in Pattaya einen unterhaltsamen Familientag am 63 Meter langen Lagunenpool sowie im Coffee Shop für seine Belegschaft, zu dem die gesamte Verwandtschaft wie Geschwister, Ehepartner oder Kinder herzlich eingeladen war.

300 Personen genossen eine erlebnisreiche Feier mit Buffet und Eiscreme, an der auch die Hotelgäste ihre Freude hatten und zusammen mit den Kindern und Angestellten einen tollen Tag verbrachten. „Ich finde es wichtig, dass die Familienangehörigen unserer Mitarbeiter wissen, wo ihr Vater oder ihre Mutter den Tag verbringt, hart arbeitet, kocht, serviert, Zimmer reinigt oder im Gäste-Check-in tätig ist“, erklärt Generalmanager René Pisters. Er betrachtet seine Mitarbeiter daher als eine große Familie und betont: „Jeder einzelne, vom Management bis zum einfachen Angestellten, trägt zum großen Erfolg des Thai Garden Resorts bei. Schließlich können nur glückliche Mitarbeiter für glückliche Gäste sorgen.“ Auch der jüngste Familientag zeigte ausdrucksvoll die kreative Zusammenarbeit zwischen Angestellten und Management auf und bewies, dass ohne diesen speziellen Spirit kein Hotel in der Lage wäre einwandfrei zu funktionieren. Viele der Kinder waren so glücklich, dass sie bereits jetzt fragten, welchen Tag sie sich für das nächste Jahr im Terminkalender markieren sollen...



Infos: www.thaigarden.com.