BANGKOK: Nachdem 10 Touristen positiv auf Covid-19 getestet wurden, die über Neujahr die Khao San Road im Bezirk Phra Nakhon besucht hatten, wurde Bangkoks weltbekannte Backpacker-Meile vorübergehend für drei Tage für Reinigungsarbeiten geschlossen.

Die 10 Fälle stehen nach Aussage der Khao San Road Entrepreneurs Association in Verbindung mit einem Cluster in einem Restaurant in der Amüsiermeile. Dennoch wurde keiner der 22 Angestellten des betroffenen Lokals positiv auf das Virus getestet, informierte Verbandspräsident Sanga Ruangwatthanakul die Presse.

„Während der Schließung werden alle Gewerbetreibenden aufgefordert, ihr Personal mit der RT-PCR-Methode zu testen und ihre Läden zu desinfizieren, um die Sicherheit aller zu gewährleisten“, erklärte Khun Sanga. Er führte fort, dass die Khao San Road am Freitag wiedereröffnet wird und dass die Kontrollen an den Ein- und Ausgängen zur Straße fortgeführt werden. Personen, die nicht geimpft sind oder nur eine Erstimpfung erhalten haben, müssen an den Kontrollpunkten einen ATK-Testergebnis mit negativem Befund vorlegen.

„Zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung werden alle Geschäftsinhaber zur Erhöhung der Zahl der ATK-Tests für ihre Mitarbeiter aufgefordert, für geschlossene Restaurants gilt eine Beschränkung der Gästezahl um 50 Prozent, in offenen Restaurants darf die Gesamtkapazität der Gäste 75 Prozent nicht übersteigen“, fügte er hinzu.