Von: Björn Jahner | 15.04.22

KRABI: Koh Phi Phi in der Südprovinz Krabi erfreut sich derzeit einen Besucheransturm. Einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „Thai Rath“ folgend sind an den Songkran-Feiertagen 10.000 thailändische und ausländische Touristen auf die bekannte Urlaubsinsel in der Andamanensee in der Provinz Krabi gereist.

Als besonders beliebt erwies sich die Maya-Bucht der Insel, die vor kurzem nach mehrjähriger Schließung zur Regenerierung der natürlichen Ressourcen wiedereröffnet wurde.

Man geht davon aus, dass während der Neujahrsfeiertage auf der Insel touristische Einnahmen in Höhe von 400 Millionen Baht erzielt werden.