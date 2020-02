10.000 Reiseleiter in Thailand sind arbeitslos

Von: Redaktion DER FARANG | 14.02.20

Touristen auf einem Bootsausflug in der Andamanensee. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Nach Angaben der Tourist Guide Association haben über 10.000 thailändische Reiseleiter wegen des Ausbruchs des Coronavirus ihre Arbeit verloren.

Wirote Sitaprasertnand, der Präsident des Verbandes, hat an den Tourismus- und Sportminister Pipat Ratchakitprakarn geschrieben und um Hilfe gebeten. Wirote fordert staatliche Fördermaßnahmen, um mehr Arbeit für Reiseleiter und Reisebüros zu generieren, weiter Schulungen für Reiseleiter in zusätzlichen Sprachen und in Techniken zur Verbesserung der Qualität der Reisedienstleistungen sowie ein Zulassungssystem zur Unterstützung von Reiseleitern, die kein Einkommen haben. Der Präsident warnt, dass thailändische Reiseleiter, die Touristen aller Nationalitäten bedienen, nicht nur Chinesen als Kunden verlieren werden, solange die Angst vor der Lungenkrankheit anhält.