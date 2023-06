1 von 10 Reisenden kommt jetzt aus China

Von: Björn Jahner | 30.06.23

BANGKOK: Neue Zahlen von SiteMinder, Meituan und der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) zeigen, dass mehr als 1,3 Millionen der über 11 Millionen internationalen Reisenden nach Thailand in diesem Jahr aus China gekommen sind.

Die Zahlen, die darauf hindeuten, dass chinesische Reisende bis zum Jahresende ein Fünftel aller internationalen Reisenden in Thailand ausmachen könnten, wurden auf der Veranstaltung „Amazing Thailand Sailing with Meituan“ in Bangkok vorgestellt.

Diese neuesten Erkenntnisse folgen der Prognose der TAT, dass die Zahl der internationalen Ankünfte in Thailand in diesem Jahr 25 Millionen erreichen wird, was mehr als das Doppelte der Zahl der Ankünfte im Jahr 2022 ist.

Die Prognose der TAT ergänzt die Daten von SiteMinder, der weltweit führenden Plattform für den offenen Hotelhandel, aus denen hervorgeht, dass die wöchentlichen Reservierungen chinesischer Reisender bei den thailändischen Hotelkunden von SiteMinder seit Anfang des Jahres um 79 Prozent gestiegen sind.

Vincent Xie, General Manager of Overseas Lodging bei Meituan, sagt: „Mit über 600 Millionen Nutzern jährlich hat Meituan einen einzigartigen Einblick in die wachsende Reiselust der Chinesen nach Thailand. Insbesondere beobachten wir die starke Reiseabsicht der nach 1990 Geborenen. Dieses Segment ist an nahtlose digitale Erlebnisse gewöhnt, und wir arbeiten eng mit Partnern wie SiteMinder und TAT zusammen, um diesen Nutzern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, da sie in wachsender Zahl Aufenthalte planen und buchen.“

Bradley Haines, Market Vice President Asia Pacific bei SiteMinder, fügt hinzu: „Der Nachholbedarf führt weiterhin zu einer Beschleunigung des internationalen Reiseverkehrs, wobei China eine willkommene und lang erwartete Ergänzung darstellt. Seit Anfang des Jahres ist das wöchentliche Buchungsvolumen chinesischer Reisender bei unseren Hotelkunden in Thailand um 79 Prozent und weltweit um 58 Prozent gestiegen. Diese Zahlen sind ermutigend und ein Signal an die Hotels, in Commerce-Technologien zu investieren, die es ihnen ermöglichen, ihr Geschäft auf eine Weise zu verkaufen, zu vermarkten, zu verwalten und zu erweitern, die dem modernen chinesischen Reisenden gerecht wird.“